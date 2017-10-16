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ЄС ввів нові санкції проти КНДР

Понеділок, 16 жовтня 2017, 17:14
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Рада Європейського союзу схвалила рішення про введення нових санкційних обмежень проти КНДР.

У документі, опублікованому в офіційному журналі Євросоюзу (ЄС), ідеться про заборону імпорту або купівлі нафтопродуктів з КНДР.

Також забороняється постачання, продаж або передача сирої нафти в КНДР.

Забороняється участь в будь-яких організаціях в Північній Кореї або тих, що належать КНДР за межами країни. Країнам ЄС не дозволено відновлювати дозволи на роботу для громадян КНДР на їх території за винятком біженців та інших осіб.

Фінансові транзакції в КНДР і з неї обсягом понад 5 тисяч євро можуть здійснюватися тільки з дозволу влади країн ЄС.

Європейському бізнесу, підприємствам і організаціям заборонено контактувати з Корейською народною армією, Міністерством оборони КНДР.

Крім того, ЄС включив у "чорний список" трьох осіб і шість організацій.

Нагадаємо, 10 жовтня Рада ЄС розширила санкції проти КНДР у відповідності до резолюції Ради безпеки ООН від 11 вересня.

Наприкінці вересня санкційний список проти КНДР розширили США.

На початку вересня Пхеньян провів випробування водневої бомби, внаслідок якого криза на Корейському півострові суттєво загострилася.

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