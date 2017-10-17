Суд в Іспанії заарештував двох лідерів каталонських сепаратистів

Вівторок, 17 жовтня 2017, 08:18

Керівників двох головних каталонських громадських організацій - Національної асамблеї Каталонії і організації "Загальна культура", які виступають за незалежність регіону, взято під варту.

У понеділок ввечері, 16 жовтня, рішення про арешт без права звільнення під заставу Жорді Санчеса і Жорді Куішара схвалила слідчий Національної судової палати Іспанії Кармен Ламела, повідомляє El Pais.

Ламела визнала Санчеса і Куішара, організаторів головних мітингів за незалежність, відповідальними за події в Барселоні 20 і 21 вересня. За її даними, саме вони керували учасниками протесту, які блокували урядові будівлі в каталонській столиці. Маніфестанти не дозволяли представникам Цивільної гвардії вийти з офісних будівель з вилученою документацією для референдуму.

Ламела вважає, що події 20 і 21 вересня є "дуже серйозними" і вважає їх закликом до заколоту.

Разом з тим шеф автономної поліції Каталонії Хосеп Траперо уникнув тюремного ув'язнення, якого вимагала для нього Національна прокуратура Іспанії. За рішенням судді у нього вилучили паспорт та заборонили залишати межі Іспанії.

1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії. За інформацією каталонської влади, понад 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії.

Як повідомлялося, 10 жовтня глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон разом з головами кількох партій підписав декларацію про проголошення незалежності від Іспанії.

Водночас він звернувся до регіонального парламенту у Барселоні із закликом відкласти голосування за проголошення незалежності на кілька тижнів заради діалогу з Мадридом.