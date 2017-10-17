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Вибори в Австрії: партія Курца лідирує, ультраправі виходять на друге місце






Вибори в Австрії: партія Курца перемагає, соціал-демократи піднялися на друге місце

Вівторок, 17 жовтня 2017, 09:33
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Консервативна "Австрійська народна партія" перемагає на дострокових парламентських виборах, тоді як на друге місце після підрахунку голосів, відданих поштою, піднялися австрійські соціал-демократи.

Про це повідомляє видання Krone.

"Австрійська народна партія" на чолі з чинним главою МЗС Себастіаном Курцом лідирує із результатом 31,5%.

Після підрахунку голосування поштою соціал-демократам вдалося витіснити ультраправих та забезпечити собі друге місце. За них свої голоси віддали 26,9 % виборців. Соціал-демократична партія здобула перемогу у Відні та Бургенлянді.

Ультраправа "Партія свободи", за попередніми даними МВС, на третьому місці з відривом лише у 0,9% (26%). Ультраправі перемогли в одній землі – Кернтені.

5,3% отримує ліберальна партія NEOS ("Нова Австрія і Ліберальний форум"), 4,4% - партія Pilz ("Список Пітера Пільца"). "Зелені" так і не зуміли подолати мінімальний 4-відсотковий бар’єр.

Підрахунок голосів завершиться в четвер, тоді й будуть оголошені офіційні результати виборів.

Більше читайте у статті на сайті "ЄвроПравди": "31-річний канцлер та ультраправі в уряді: що змінить для України нова влада в Австрії".

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