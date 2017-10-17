ЄСПЛ: РФ виплатить 76 тисяч євро братам Навальним через відсутність чесного суду

Вівторок, 17 жовтня 2017, 11:44

Європейський суд з прав людини постановив, що російський суд засудив братів Олексія та Олега Навальних у справі про шахрайство з порушенням права на справедливий суд.

Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ.

На думку ЄСПЛ, у справы Навальних йдеться про порушення двох статей Конвенції про права людини: стаття 6 (право на справедливий судовий розгляд) і стаття 7 (покарання виключно на підставі закону).

Суд присудив виплатити братам Навальним компенсацію у сумі майже 76 тисяч євро.

В той же час суд відмовився визнати справу політично вмотивованою, хоча троє з семи суддів виступили з особливою думкою, що слід було все ж розглянути політичне підгрунтя справи.

Брати оскаржували у суді рішення Замосквроріцького суду Москви від 2014 року, яким їх було визнано винними у шахрайстві.

30 грудня 2014 року Замоскворіцький суд Москви визнав братів Навальних винними в розкраданні шляхом шахрайства і легалізації грошових коштів компаній "Ів Роше" і "Багатопрофільна процесингова компанія". Згідно з рішенням суду, Олексій Навальний був засуджений до 3,5 років позбавлення волі умовно. Його брат Олег отримав 3,5 року позбавлення волі.