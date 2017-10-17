Ган: Ми стурбовані, що в Україні ускладнюють життя антикорупційним активістам

Вівторок, 17 жовтня 2017, 14:25

Єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Йоганнес Ган вважає, що Україна ще не програла боротьбу з корупцією, однак занепокоєння викликає те, що українська влада постійно намагається ускладнити життя антикорупційним активістам.

Про це він заявив в інтерв'ю New Eastern Europe.

Ган нагадав, що у ЄС з ентузіазмом підтримали рішення України про створення низки антикорупційних інституцій та обов'язкове оприлюднення доходів державних чиновників з метою громадського контролю.

"Потрібен час, щоб досягти бажаних результатів, щоб перейти від ситуації, в якій корупція є частиною системи, до ситуації, коли вона не просто оголошена поза законом, але є неприйнятною в культурному плані. Тому було б передчасно припускати, що Україна в цій битві зазнала поразки", - заявив він.

Однак, за його словами, багато вироків у справах за участю високопоставлених осіб до сих пір не прозвучали, а незалежність Національного агентства з питань запобігання корупції знаходиться під загрозою.

"Цей орган досі не в змозі ефективно перевіряти декларації доходів державних посадових осіб. Крім того, влада України, схоже, постійно намагається ускладнити життя активістам по боротьбі з корупцією і громадським організаціям, які намагаються перемогти в сутичці з корупцією на найвищих рівнях.

Ми разом з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та іншими донорами та міжнародними організаціями стурбовані тим, як виглядає ситуація з даного питання в Україні. Попри це, я можу запевнити, що ми будемо і далі чинити тиск з метою досягнення прогресу на шляху до повної ліквідації корупції в Україні", - заявив єврокомісар.