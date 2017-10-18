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Курц запевнив, що після виборів Австрія збереже проєвропейський курс

Середа, 18 жовтня 2017, 08:36
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Відень планує і надалі відігравати "активну" роль в Європейському Союзі.

У цьому запевнив лідер австрійських консерваторів Себастіан Курц, чия партія стала переможницею останніх парламентських виборів, повідомляє Deutsche Welle.

"Мені зрозуміло, що Австрія повинна відігравати важливу роль в Європейському Союзі та, якщо ми проєвропейські, нам слід не лише відстоювати Європу, а й бути активним гравцем в Європі", - наголосив 31-річний політик.

19 жовтня Курц планує провести низку зустрічей на полях саміту ЄС у Брюсселі. Хоча на самому саміті Австрію офіційно представлятиме все ще чинний канцлер країни Крістіан Керн, Курц матиме неофіційні зустрічі з керівництвом ЄС.

До Брюсселя австрійський політик формально поїде для участі в зустрічі Європейської народної партії (ЄНП), яку традиційно проводять перед самітом ЄС. Однак передбачені також зустрічі Курца з головою Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером, президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Крім того, він зустрінеться з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель та іншими главами держав та урядів, котрі представлятимуть консервативні сили на зустрічі ЄНП.

Більше читайте у статті на сайті "ЄвроПравди": "31-річний канцлер та ультраправі в уряді: що змінить для України нова влада в Австрії". 

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