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Гавайський суд заблокував новий міграційний указ Трампа

Середа, 18 жовтня 2017, 12:58
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Федеральний суддя на Гаваях заблокував новий міграційний указ президента США Дональда Трампа, у якому йдеться про заборону на в'їзд у США громадянам восьми країн.

Про це повідомляє CNN.

Суддя Деррік Уотсон заявив, що заборона на в'їзд - третя версія від Трампа - "явна дискримінація за ознакою національності".

Нові обмеження, які мали набути чинності в середу, 18 жовтня, охоплюють вісім країн - Чад, Іран, Лівію, Північну Корею, Сирію, Венесуелу, Сомалі та Ємен.

Повідомляється, що рішення Гавайського суду, прийняте напередодні, не впливає на обмеження щодо Північної Кореї та Венесуели.

Суддя зазначив, що указ президента США "має такі ж недоліки, як і попередній: йому бракує достатніх висновків про те, що в'їзд понад 150 мільйонів громадян із шести зазначених країн" буде "заважати інтересам Сполучених Штатів".

"Обмеження в'їзду застосовуються до країн на підставі їх неможливості або небажання надати важливу інформацію, необхідну для повної перевірки заявок, а також оцінки загрози, пов'язаних з тероризмом, нестабільністю та іншими серйозними проблемами національної безпеки", - заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Повідомляється, що Департамент юстиції США подасть апеляцію якнайшвидше.

Нагадаємо, 24 вересня президент США Дональд Трамп підписав новий антиміграційний указ, що обмежує в’їзд до Сполучених Штатів громадянам восьми країн. Згідно з указом, для громадян семи країн "заморожується" в’їзд з імміграційними та неімміграційними візами на невизначений термін, а щодо Венесуели заборона поширюється лише на чиновників.

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