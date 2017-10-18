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Парламент Франції схвалив новий антитерористичний закон

Середа, 18 жовтня 2017, 18:34
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Сенат Франції (верхня палата парламенту) схвалила в другому читання новий антитерористичний закон, який замінить собою надзвичайний стан, вперше запроваджений після терактів у Парижі восени 2015 року.

Про це повідомляє AFP.

Закон дає владі постійні нові повноваження для обшуків будинків, закриття місць поклоніння та обмеження свободи пересування.

Правозахисники критикували закон, попереджаючи про загрозу громадянським свободам.

Новий закон також дозволить органам влади здійснювати додаткові перевірки посвідчень на прикордонних територіях, а також навколо вокзалів, портів та аеропортів.

Правозахисники висловили побоювання, що такі перевірки будуть використовуватися поліцією проти мігрантів та меншин, зокрема мусульман.

У великій промові з питань безпеки перед голосуванням президент Франції Еммануель Макрон заявив, що компромісний текст, досягнутий депутатами, дозволить владі боротися з тероризмом "не відмовляючись від наших цінностей та принципів".

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