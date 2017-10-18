У Німеччині почалися переговори про формування коаліції

Середа, 18 жовтня 2017, 19:38

У Німеччині почалися переговори щодо можливого формування так званої коаліції "Ямайка" - союзу християнських та вільних демократів із Зеленими.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У середу в Берліні представники Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) ведуть переговори з представниками Вільної демократичної партії (ВДП). Сьогодні також планується зустріч ХДС/ХСС із Зеленими.

У четвер, 19 жовтня, переговори проведуть Зелені та ВДП, а 20 жовтня мають відбутися спільні переговори всіх чотирьох партій щодо створення коаліції в парламенті.

Лідери політичних сил раніше заявляли, що створенню коаліції передуватимуть складні узгодження позицій, зокрема у галузі економічної, соціальної та міграційної політики.

Очікуються, що в разі успішних перемовин чотирьох партій Бундестаг матиме більшість наприкінці грудня.

Тим часом соціал-демократи, колишній партнер ХДС/ХСС у "великій коаліції", вже заявили, що не повернуться до неї навіть у випадку провалу переговорів щодо формування "Ямайки".