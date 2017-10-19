Посли G7 знову закликали Раду ухвалити медичну реформу

Четвер, 19 жовтня 2017, 10:12

Посли країн G7 вкотре висловили підтримку медичній реформі, закликавши Верховну Раду схвалити необхідні законопроекти.

Про це у своєму Twitter написав посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа.

"Посли G7 висловили підтримку медичній реформі, нагадуючи квітневу заяву із закликом до Ради схвалити законодавство", - написав дипломат.

#G7 Ambassadors reiterate support 4 health reform, recall April statement urging @verkhovna_rada to pass legislation https://t.co/hoKpeIzjKr — Davide La Cecilia (@dlacecilia) 19 жовтня 2017 р.

У квітні посли країн "Великої сімки" в Україні підтримали план реформи сфери охорони здоров'я, запропонований міністром Уляною Супрун, і закликали Раду ухвалити його.

Посли вважають, що ухвалення плану реформи, який визначає державні гарантії для фінансування страхових медичних послуг і лікарських засобів за рахунок Національної служби охорони здоров'я України, є ознакою того, що Україна готова і прагне рухатися до життєво важливих реформ у сфері охорони здоров'я та боротьби з корупцією.

Раніше проголосувати за медичну реформу український парламент закликало Представництво ЄС.

За ухвалення медичної реформи Верховна Рада голосуватиме у четвер, 19 жовтня.