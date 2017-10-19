Знайти
АКТУАЛЬНО

Іспанія в суботу розпочне процедуру призупинення автономії Каталонії

Суд ЄС визнав законним замороження активів Віктора Януковича та його сина

Глава Каталонії пригрозив Мадриду голосуванням за незалежність, якщо не буде діалогу

Щонайменше 40 солдатів загинули внаслідок нападу талібів в Афганістані

Каталонія проголосить незалежність, якщо її позбавлять автономії – ЗМІ

Суд ЄС: вимоги щодо зросту для співробітників поліції дискримінують жінок

Саміт ЄС перенесли з нової штаб-квартири у Брюсселі через токсичні випари






Безвізом з ЄС скористались майже 300 тисяч українців

Четвер, 19 жовтня 2017, 13:05
Версія для друку Коментарі

За чотири місяці та один тиждень з моменту впровадження безвізового режиму за біометричними паспортами до Європи з’їздили майже 295 тисяч українців.

Такі дані в ефірі "Радіо Свобода" навів помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян.  

За його даними, із початком осені до Євросоюзу почало їздити на 30%-40% менше громадян України, ніж улітку.

За даними Представництва ЄС в Україні, відмову у в’їзді до Євросоюзу за час дії безвізу отримав лише 61 громадянин України – тобто лише дві сотих відсотка від загальної кількості "безвізових" мандрівників.

Однак Слободян підкреслює, ця цифра включає лише тих людей, які самостійно повідомили про те, що їх не пустили до Європи.

"Підозрюємо, що не всі ті, кому було відмовлено в перетині кордону до європейських країн, заявили про це після повернення в Україну. Швидше за все, кількість відмов була більшою, але несуттєво більшою. Статистика відмов, мабуть, не є настільки об'єктивною, щоб не неї спиратися", – зазначив Слободян.

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.

Про те, як саме працює безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
14:39
Євродепутати пропонують повну заборону гліфосату вже у 2020 році
14:30
Президент Європарламенту: ніхто в Європі не визнає Каталонію
14:25
Більшість американців вбачають у КНДР безпосередню загрозу - опитування
14:18
Прем’єр Британії у листі до громадян ЄС обіцяє зберегти їхні права після Brexit
14:02
фото
У Румунії на протест вийшли тисячі працівників охорони здоров’я
14:00
Опитування: Рейтинг схвалення роботи польського уряду рекордно високий
13:23
Молдова просить ЄС про позитивний сигнал перед самітом Східного партнерства
13:20
ФБР допоможе розслідувати вбивство мальтійської журналістки
13:05
Безвізом з ЄС скористались майже 300 тисяч українців
12:46
В Ірані хочуть прискорити розробку ракетної програми через "ворожість" Трампа
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Мацей Заневіч, Eastbook

У полоні старих концепцій: що впливає на українську політику Польщі

Вперше з часів Гедройца в Польщі знову почалися обговорення, якою має бути східна політика. З одного боку, аксіомою залишається ідея про необхідність хороших відносин з Києвом. З іншого - в парламенті присутні представники крайніх правих рухів.

Геннадій Максак, для Європейської правди

Рівняння на аутсайдерів: як ЄС бачить майбутнє Східного партнерства

Нова архітектура Східного партнерства не передбачає окремих майданчиків для зустрічей держав, які імплементують Угоди про асоціацію з ЄС. Штучне збереження старого формату із шістьма країнами може понизити і до того невисокий інтерес до багатосторонньої співпраці.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  