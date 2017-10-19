Знайти
АКТУАЛЬНО

Журналістку на Мальті підірвали дистанційно керованою бомбою - уряд

У Німеччині підвищили штрафи за порушення правил дорожнього руху

Уряд Молдови запитав у КС, хто буде "тимчасовим президентом" замість Додона

Україна та Угорщина спільно працюватимуть над імплементацією закону про освіту

Іспанія в суботу розпочне процедуру призупинення автономії Каталонії

Суд ЄС визнав законним замороження активів Віктора Януковича та його сина

Глава Каталонії пригрозив Мадриду голосуванням за незалежність, якщо не буде діалогу






Журналістку на Мальті підірвали дистанційно керованою бомбою - уряд

Четвер, 19 жовтня 2017, 20:13
Версія для друку Коментарі

Вибуховий пристрій від якого загинула журналістка на Мальті, прикріпили під її машиною та привели в дію дистанційно.

Про це заявила прес-секретар уряду Мальти, повідомляє Reuters.

Це перші деталі поліцейського розслідування, наведені офіційною особою. "Нові свідчення змушують нас думати, що бомба була поміщена під машину і була задіяна на відстані", - сказала прес-секретар.

Вона повідомила, що британські поліцейські приєдналася до голландських судових експертів та команди Федерального бюро розслідувань США, щоб допомогти у цій справі.

Іноземні експерти повинні допомогти ідентифікувати мобільний телефон, який використовувався для вибуху бомби.

Місцева поліція раніше заявляла, що злочинці, ймовірно, використали для вбивства вибухівку Semtex, яку на Мальті раніше не застосовували.

Нагадаємо, 16 жовтня на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафне Каруана Галісія, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проекту Panama Papers.

53-річна Каруана Галісія була авторкою популярного блогу, в якому писала про випадки корупції серед високопоставлених політиків.

Зокрема, вона звинувачувала в корупції прем’єр-міністра Джозефа Муската та його дружину.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
20:51
У Німеччині мігранта засудили на 11,5 років в'язниці за зґвалтування
20:32
У Януковича переплутали назву Суду ЄС, але заявили про політичне переслідування
20:13
Журналістку на Мальті підірвали дистанційно керованою бомбою - уряд
19:51
Британський лоукостер EasyJet купить 25 літаків збанкрутілої Air Berlin
19:26
У Болгарії пропонують нові закони, що завадять поширенню радикального ісламу
19:00
Меркель бачить ознаки для прориву Brexit-переговорів у грудні
18:51
У Німеччині підвищили штрафи за порушення правил дорожнього руху
18:22
Польща відмовила Угорщині у підписанні листа з протестом через освітній закон в Україні
18:08
Прем'єр Нідерландів: Каталонська криза - це не європейська проблема
17:46
Суд Багдада видав ордер на арешт віце-президента Іракського Курдистану
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Мацей Заневіч, Eastbook

У полоні старих концепцій: що впливає на українську політику Польщі

Вперше з часів Гедройца в Польщі знову почалися обговорення, якою має бути східна політика. З одного боку, аксіомою залишається ідея про необхідність хороших відносин з Києвом. З іншого - в парламенті присутні представники крайніх правих рухів.

Геннадій Максак, для Європейської правди

Рівняння на аутсайдерів: як ЄС бачить майбутнє Східного партнерства

Нова архітектура Східного партнерства не передбачає окремих майданчиків для зустрічей держав, які імплементують Угоди про асоціацію з ЄС. Штучне збереження старого формату із шістьма країнами може понизити і до того невисокий інтерес до багатосторонньої співпраці.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  