Журналістку на Мальті підірвали дистанційно керованою бомбою - уряд

Четвер, 19 жовтня 2017, 20:13

Вибуховий пристрій від якого загинула журналістка на Мальті, прикріпили під її машиною та привели в дію дистанційно.

Про це заявила прес-секретар уряду Мальти, повідомляє Reuters.

Це перші деталі поліцейського розслідування, наведені офіційною особою. "Нові свідчення змушують нас думати, що бомба була поміщена під машину і була задіяна на відстані", - сказала прес-секретар.

Вона повідомила, що британські поліцейські приєдналася до голландських судових експертів та команди Федерального бюро розслідувань США, щоб допомогти у цій справі.

Іноземні експерти повинні допомогти ідентифікувати мобільний телефон, який використовувався для вибуху бомби.

Місцева поліція раніше заявляла, що злочинці, ймовірно, використали для вбивства вибухівку Semtex, яку на Мальті раніше не застосовували.

Нагадаємо, 16 жовтня на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафне Каруана Галісія, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проекту Panama Papers.

53-річна Каруана Галісія була авторкою популярного блогу, в якому писала про випадки корупції серед високопоставлених політиків.

Зокрема, вона звинувачувала в корупції прем’єр-міністра Джозефа Муската та його дружину.