Знайти
АКТУАЛЬНО

У Відні поліція штурмувала магазин іграшок через людину в костюмі "ніндзі"

Чоловік з ножем напав на людей в Мюнхені, багато поранених

Мадрид може відсторонити регіональний уряд Каталонії – ЗМІ

Вбивство журналістки на Мальті: біля місця вибуху був підозрілий автомобіль

Кількість загиблих у двох терактах в Афганістані зросла до 72

Другий напад терористів на мечеть в Афганістані: 10 загиблих

У Польщі чоловік напав на відвідувачів торгового центру: є загиблі і поранені






У Чехії розпочався другий день парламентських виборів

Субота, 21 жовтня 2017, 10:32
Версія для друку Коментарі

У Чехії розпочався другий день виборів до нижньої палати парламенту - Палати депутатів.

Про це повідомляє Ceskenoviny.cz.

Виборчі дільниці працюватимуть до 14:00 за місцевим часом. На них зможуть проголосувати ті, хто не віддав свій голос у п’ятницю. Але навіть після закриття дільниць виборчі комісії все одно повинні дати право проголосувати громадянам, які вже потрапили на дільницю чи перебувають біля неї.

Голосування у Чехії проходить протягом двох днів. Учора на дільниці прийшли близько двох п’ятих від загального числа виборців. За інформацією видання, цьогоріч чехи голосують значно активніше, ніж на виборах чотири роки тому.

Більшість голосів виборців будуть підраховані вже у суботу ввечері.

Очікується, що перемогу здобуде рух АНО - Акція невдоволених громадян. Його лідер, екс-міністр фінансів Андрій Бабіш, є найбагатшою людиною Чехії зі статками у $4,1 млрд.

Читайте також на сайті Європейської Правди: "Скандальний олігарх та друзі Путіна: чи стане Чехія "слабкою ланкою" ЄС"

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
13:21
Уряд Іспанії пояснив, чому буде обмежено автономію Каталонії
12:47
Хакери зламали сайт Конституційного суду Іспанії перед засіданням уряду
12:19
фото
У Відні поліція штурмувала магазин іграшок через людину в костюмі "ніндзі"
11:54
У Латвії на пожертви відкриють центр реабілітації українських військових
11:29
Чоловік з ножем напав на людей в Мюнхені, багато поранених
11:01
Мадрид може відсторонити регіональний уряд Каталонії – ЗМІ
10:32
У Чехії розпочався другий день парламентських виборів
10:13
Вбивство журналістки на Мальті: біля місця вибуху був підозрілий автомобіль
20:44
Напад в торговому центрі в Польщі: поліція виключає версію теракту
20:23
Кількість загиблих у двох терактах в Афганістані зросла до 72
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Наталя Іщенко, для Європейської правди

Посередник із Загреба: навіщо президент Хорватії поїхала до Путіна

Хорватський президент запросила Росію до участі в проектах Ініціативи "Тримор’я", хоча із самого початку цілями цього об’єднання вважалися позбавлення залежності від російських вуглеводнів, а також побудова геополітичного союзу, орієнтованого скоріше на Вашингтон.

Мацей Заневіч, Eastbook

У полоні старих концепцій: що впливає на українську політику Польщі

Вперше з часів Гедройца в Польщі знову почалися обговорення, якою має бути східна політика. З одного боку, аксіомою залишається ідея про необхідність хороших відносин з Києвом. З іншого - в парламенті присутні представники крайніх правих рухів.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  