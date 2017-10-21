Поліція затримала підозрюваного у нападі на перехожих в Мюнхені

Субота, 21 жовтня 2017, 13:52

Поліція Мюнхена затримала чоловіка, зовнішність якого підходить під опис нападника, який в суботу вранці у баварській столиці поранив кількох перехожих.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Чоловіка затримали близько 11:30 за місцевим часом. Наразі правоохоронці встановлюють, чи справді затриманий є тим самим нападником, що скоїв напади вранці.

Стали відомі також деталі нападу. Чоловік хаотично кидався на перехожих з ножем у шістьох різних місцях. Ймовірно, він рухався на велосипеді, адже напади відбулися на різних вулицях.

Чоловіку вдалось напасти на шістьох людей, четверо з яких отримали поранення. За останніми даними, поранення постраждалих неважкі.

Як повідомлялося, у суботу вранці чоловік з ножем напав на людей у середмісті Мюнхена і багатьох поранив, після чого втік. Про мотиви його дій поліція поки що не повідомляє.