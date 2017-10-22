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Латвія зафіксувала російський корабель і субмарину біля свого кордону

Неділя, 22 жовтня 2017, 13:19
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Російський підводний човен і військовий корабель були помічені поблизу кордону Латвії.

Про це йдеться в повідомленні Національних збройних сил Латвії в Twitter.

"У латвійській виключній економічній зоні в 15 морських милях від територіальних вод військово-морські сили ідентифікували 22 жовтня корабель класу "Паршим" і підводний човен класу "Кіло" Збройних сил Росії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони Латвії, російські військові літаки і кораблі в минулому році наближалися до кордонів 209 раз, в 2015 році - понад 270 разів, а в 2014 році - понад 250 разів.

У 2016 році військові літаки і кораблі Росії наближалися до кордонів Латвії 209 разів, що на кілька десятків випадків менше, ніж роком раніше.

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