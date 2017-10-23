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В РФ обурилися через "пояснювальні таблички" біля радянських пам’ятників у Литві

Понеділок, 23 жовтня 2017, 16:40
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Посольство Росії вважає огидними пояснювальні таблички біля пам’ятників радянським солдатам в одному з районів Литви.

Про це повідомляє ТАСС.

"Це безумовно огидний вчинок, який ображає пам'ять 970 солдатів, включаючи чотирьох Героїв Радянського Союзу, які загинули у 1944 році при звільненні цієї території Литви від німецько-фашистських загарбників", - вказало посольство.

У відомстві обіцяють залучити юристів для правової оцінки дій литовських чиновників.

Як повідомляє портал Delfi, самоврядування Біржайського району Литви за своєю ініціативою обладнало таблички на місцях поховання радянських військових, на яких вказується, що написи на старих табличках не відповідають історичній правді.

Заступник директора Департаменту культурної спадщини Литви Аудрюс Скайстіс заявив, що самоврядування є вільними додавати пояснювальні таблички до пам'ятників, з цього питання їм навіть не потрібні директиви згори.

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