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Євродепутатів звинувачують у сексуальних домаганнях: ЄП проведе дебати

Вівторок, 24 жовтня 2017, 07:59
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У Європарламенті ухвалили рішення провести наступної середи термінові дебати через повідомлення про те, що співробітниці законодавчого органу ставали жертвами сексуальних домагань.

Про це йдеться у заяві на сайті ЄП.

Голова Європарламенту Антоніо Таяні був "шокований і обурений" розповсюдженими повідомленнями.

"Європейський парламент має консультативний комітет депутатів Європарламенту, який займається скаргами на переслідування помічників та депутатів. Це стосується не тільки сексуальних домагань, але й усіх  форм переслідування на робочому місці. Поки що він не отримав офіційних скарг на сексуальні домагання", - йдеться у заяві.

На тлі розслідування щодо голлівудського продюсера Харві Вайнштейна, якого підозрюють в сексуальних домаганнях і зґвалтуваннях, дедалі більше жінок розповідають про подібні випадки, у тому числі й співробітниці Європарламенту.

Британська газета The Sunday Times навела розповідь кількох співробітниць, які розповіли про різні сексуальні домагання та з боку чоловіків-євродепутатів.

Називається навіть ім’я одного з депутатів – 71-річний колишній французький міністр охорони навколишнього середовища та член партії "Зелених" Ів Кохе. Його 25-річна помічниця розповіли про домагання.

Видання Politico конфіденційно збирає історії від співробітників європейських інституцій. На даний момент у своєрідній збірці є свідчення 87 жінок і 6 чоловіків.

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