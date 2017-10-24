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Депутати Британії просять Facebook надати дані про активність росіян під час Brexit

Вівторок, 24 жовтня 2017, 13:44
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Британський парламентський комітет звернувся до компанії Facebook із запитом щодо інформації про діяльність пов’язаних з РФ проплачених облікових записів.

Лист направив голова Комітету з питань цифрових технологій, медіа та спорту на адресу засновника Facebook Марка Цукерберга.

У листі міститься прохання надати інформацію про діяльність акаунтів до та під час британського референдуму щодо виходу з ЄС у 2016 році та під час парламентських виборів 2017 року.

"Комітет в даний час проводить розслідування феномена фейкових новин. Частина цього дослідження буде зосереджена на ролі іноземних дійових осіб, які зловживають такими платформами, як ваша, щоб втручатися в політичний дискурс інших країн. Саме з цієї причини я надсилаю запит, щоб Facebook надав моєму комітету деталі, пов'язані з будь-якими оголошеннями та сторінками, оплаченими або створеними російськими обліковими записами", - йдеться у листі.

Серед іншого комітет хотів би отримати дані про всі оголошення, придбані російськими обліковими записами, скільки грошей було заплачено за ці оголошення або для просування цих сторінок, відвідуваність сторінок.

У листі зазначається, що комітет запитує інформацію подібну до тієї, що була надана компанією Facebook кільком комітетам Сенату США, включаючи Комітет розвідки, стосовно президентських виборів в 2016 році.

Нагадаємо, у Facebook раніше повідомили, що тіньова російська компанія, так звана "ферма тролів", які відомі своєю прокремлівською пропагандою, скуповувала та поширювала політичну рекламу під час президентської кампанії в США.

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