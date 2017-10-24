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Новим спікером Бундестагу обрали Вольфганга Шойбле

Вівторок, 24 жовтня 2017, 15:12
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Спікером Бундестагу обрано Вольфганга Шойбле, який до цього займав пост міністра фінансів Німеччини.

Про це повідомляє Bild.de.

За його кандидатуру, запропоновану главою найбільшої фракції ХДС/ХСС Фолькером Каудері, на установчому засіданні Бундестагу у вівторок, 24 жовтня, проголосував 501 депутат.

Проти виступили 173 депутати, ще 30 утрималися. Один з 705 голосів був визнаний недійсним.

Повідомляється, що перший виступ Шойбле як новообраного спікера розпочався з невеликої технічної проблеми.

Коли політик ХДС захотів звернутися до депутатів, його мікрофон виявився вимкнений. "Кожен початок важкий. Отже, давайте знову почнемо", - сказав він згодом.

За даними Bild, наразі проходить голосування за обрання шістьох заступників спікера (голови Бундестагу) від кожної партії, представленої в парламенті.

Нагадаємо, у Німеччині сьогодні вперше зібрався новий склад парламенту після виборів, які відбулися 24 вересня.

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