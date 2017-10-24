РФ ветувала в Радбезі ООН продовження місії з дослідження хімічної зброї в Сирії

Вівторок, 24 жовтня 2017, 19:20

Росія наклала вето у Раді Безпеки ООН щодо продовження мандату місії, яка розслідує використання хімічної зброї в Сирії.

Про це повідомляє Reuters.

Розслідування ООН та Організації із заборони хімічної зброї, відоме як "Спільний слідчий механізм" (JIM), було одностайно підтримано 15 членами Радбезу ООН у 2015 році та поновлено в 2016 році ще на один рік. Мандат місії закінчуються в середині листопада цього року.

Представники місії (JIM) мають повідомити до 26 жовтня про те, хто був відповідальним за напад 4 квітня на місто Хан Шейхун, внаслідок якого загинули десятки людей.

Росія заявила, що хоче обговорити доповідь JIM перед голосуванням щодо продовження мандату, а її посол Василь Небензя безуспішно попросив відкласти голосування.

Повідомляється, що Китай утримався від голосування у вівторок, в той час як Болівія приєдналася до Росії, проголосувавши "ні".

Одинадцять країн підтримали текст документу щодо продовження місії "Спільний слідчий механізм" у Сирії.

Нагадаємо, Організація із заборони хімічної зброї підтвердила, що під час хімічної атаки у сирійській провінції Ідліб використовувалася отруйна речовина зарин.