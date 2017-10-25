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В РФ хочуть не платити внески Раді Європи до повернення росіян в ПАРЄ

Середа, 25 жовтня 2017, 16:52
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Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що Росії не варто робити внески до Ради Європи, поки російські парламентарії не повернуться до роботи в ПАРЄ.

Про це повідомляє ТАСС.

"Я висловлюю свою точку зору. Я вважаю, що поки російська парламентська делегація не повернеться до роботи в ПАРЄ, ні про яке фінансування мови бути не може", - сказала сенатор журналістам.

Вона зазначила, що Росія не може виділяти "значні кошти, виконувати прийняті рішення щодо внесків до Ради Європи" коштом російських платників податків "в умовах такої дискримінації і обмеження діяльності парламентської делегації (РФ)".

"Коли ми повноцінно будемо брати участь в цих структурах, ми відновимо виплату в повному обсязі свого внеску", - сказала Матвієнко.

Нагадаємо, у Росії вже заявляли, що нове рішення щодо внеску РФ у бюджет Ради Європи на 2018 рік залежатиме від того, чи братиме російська делегація повноцінну участь у роботі ПАРЄ.

Про ситуацію з шантажем РФ у питанні фінансових внесків до Ради Європи читайте у статті на сайті Європейської Правди: "Безпрограшна лотерея Кремля: до чого приведе Москву шантаж Ради Європи"

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