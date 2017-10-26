Суд Туреччини відпустив під підписку про невиїзд вісьмох правозахисників

Четвер, 26 жовтня 2017, 07:37

Суд Стамбула звільнив з-під варти під підписку про невиїзд вісьмох правозахисників, яких турецька влада звинувачує у причетності до тероризму.

Про це повідомляє ВВС.

Серед тих, кого звільнили з-під варти, глава турецького представництва правозахисної організації Amnesty International ІдІль Есер.

Суд наказав звільнити вісім з 11 осіб, які проходять у справі. Троє підозрюваних постали в середу перед судом, не перебуваючи під вартою.

Підсудних звільнили на час судового розгляду до винесення вироку. Наступне слухання відбудеться 22 листопада. У справі проходять громадянин Німеччини Петер Штойдтнер, громадянин Швеції Алі Граві і ще дев'ять громадян Туреччини.

Активісти були затримані в липні після того, як вони брали участь у семінарі з цифрової безпеки, проведеного на острові поблизу Стамбула. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі за звинуваченнями, які включають членство та допомогу "збройній терористичній організації".

Ця справа викликала широке занепокоєння на Заході та загострила і без того напружені відносини між Анкарою та Європою.