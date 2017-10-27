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Сенат Іспанії голосуватиме за призупинення автономії Каталонії

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 08:08
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Сенат Іспанії у п'ятницю розгляне план уряду щодо передачі Мадриду контролю над Каталонією і обмеження повноважень автономії.

Про це повідомляє ВВС.

Сенат, як очікується, схвалить активацію статті 155 Конституції Іспанії, що дає урядові повноваження "вживати всіх заходів, необхідних для примусу" регіону у разі кризи. Стаття ніколи раніше не застосовувалася.

Згідно з пропозиціями, оголошеними на цьому тижні прем'єр-міністром Маріано Рахоєм, лідер Каталонії Карлес Пучдемон та міністри регіонального уряду будуть відсторонені від посад і відбудуться нові регіональні вибори.

Мадрид раніше вже взяв на себе контроль над фінансами Каталонії, поліцією та громадськими ЗМІ.

Партія Рахоя має більшість у Сенаті, тому рішення, ймовірно, буде затверджено. План уряду також був підтриманий опозиційними партіями.

Нагадаємо, у четвер ввечері Пучдемон виступив із зверненням, у якому виключив проведення в автономії дострокових виборів. При цьому у своєму виступі він не уточнив, чи буде автономія проголошувати незалежність.

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