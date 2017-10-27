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У всіх країнах ЄС жінки живуть довше за чоловіків – в середньому на 5,5 років

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 11:39
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У всіх державах-членах Євросоюзу жінки живуть довше, ніж чоловіки. Середня тривалість життя жінок складає 83,3 роки, чоловіків - 77,9 років.

Про це свідчать дані Eurostat.

Серед держав-членів існує значна різниця у тривалості життя жінок та чоловіків. Наприклад, у Латвії та Литві жінки живуть на 10-11 років довше, тоді як у Данії, Ірландії, Кіпрі, Нідерландах, Швеції та Великій Британії – на 4 роки.

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Статистика також свідчить, що жінки в середньому на два роки раніше залишають батьківський дім, ніж чоловіки (у віці 25 років для жінок та 27 чоловіків).

Жінки також раніше виходять заміж, ніж чоловіки одружуються, у майже всіх державах-членах ЄС.

Що стосується народження першої дитини, то жінки в Євросоюзі в 2015 році народжували в середньому у віці 29 років - від 26 років у Болгарії, Латвії та Румунії до майже 31 року в Іспанії та Італії.

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