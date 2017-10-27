РФ запустила 4 балістичні ракети, Путін особисто керував випробуваннями

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 13:52

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Президент РФ Володимир Путін взяв участь у великих військових навчаннях російських ядерних сил і особисто керував випробуванням чотирьох міжконтинентальних балістичних ракет.

Про це повідомляє The Associated Press.

Участь Путіна у навчаннях підтвердив його прес-секретар Дмитро Пєсков. Він зазначив, що це були звичайні навчання і вони не пов'язані безпосередньо з будь-якими міжнародними подіями.

Проте в минулому Кремль рідко повідомляв про безпосередню участь президента у запусках міжконтинентальних балістичних ракет.

Песков не деталізував, якою саме була роль Путіна у навчаннях, заявивши, що президент "виконував необхідні кроки відповідно до стандартної процедури для відповідних ситуацій як верховний головнокомандувач".

За інформацією Міноборони РФ, з космодрому Плесецьк в Архангельській області була запущена міжконтинентальна балістична ракета "Тополь". Вона вразила навчальну ціль на полігоні Кура на півострові Камчатка.

Ще дві балістичні ракети були запущені з борту атомного підводного човна Тихоокеанського флоту РФ з акваторії Охотського моря. Ці ракети вразили навчальні цілі на полігоні Чижа в Архангельській області.

Четверта балістична ракета була запущена з акваторії Баренцева моря атомним підводним човном Північного флоту РФ. Навчальна ціль для неї також перебувала на Камчатському полігоні Кура.

Навчальні бойові завдання також виконували літаки дальньої авіації Ту-160, Ту-95МС і Ту-22М3.