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Каталонські депутати таємно голосують за резолюцію про незалежність

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 16:15
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Каталонські депутати проводять таємне голосування за резолюцію, яка передбачає проголошення республіки.

Про це повідомляє El Pais.

У парламенті Каталонії проходить таємне голосування за резолюцію, запропоновану групою партій Junts pel Sí і CUP.

Проект резолюції передбачає проголошення республіки.

Одним із останніх, хто проголосував за резолюцію, був лідер уряду Каталонії Карлес Пучдемон.

В даний момент розпочато підрахунок голосів.

Повідомляється, що депутати, які проти проголошення незалежності, залишили сесійну залу.

Нагадаємо, парламент Каталонії не підтримав резолюцію соціалістів, яка закликає до регіональних виборів і переговорів між Каталонією і Мадридом з метою уникнути застосування статті 155 конституції Іспанії.

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