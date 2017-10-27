Каталонські депутати таємно голосують за резолюцію про незалежність

Каталонські депутати проводять таємне голосування за резолюцію, яка передбачає проголошення республіки.
Про це повідомляє El Pais.
У парламенті Каталонії проходить таємне голосування за резолюцію, запропоновану групою партій Junts pel Sí і CUP.
Проект резолюції передбачає проголошення республіки.
Одним із останніх, хто проголосував за резолюцію, був лідер уряду Каталонії Карлес Пучдемон.
В даний момент розпочато підрахунок голосів.
Повідомляється, що депутати, які проти проголошення незалежності, залишили сесійну залу.
Нагадаємо, парламент Каталонії не підтримав резолюцію соціалістів, яка закликає до регіональних виборів і переговорів між Каталонією і Мадридом з метою уникнути застосування статті 155 конституції Іспанії.