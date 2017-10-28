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Республіканці хочуть відставки спецрадника ФБР, що розслідує втручання РФ у вибори

Субота, 28 жовтня 2017, 12:51
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Представники Республіканської партії закликають до відставки спец радника ФБР Роберта Мюллера, який займається розслідуванням втручання Росії у президентські вибори у США.

Про це повідомляє Fox News.

Критики Мюллера вважають, що наявний конфлікт інтересів через те, що він наближений до колишнього директора ФБР Джеймса Комі, звільненого президентом Дональдом Трампом.

"Кодекс федерального службовця не може бути чіткішим - Мюллер тісно пов'язаний з Комі і тим самим скомпрометував себе очевидним конфліктом інтересів. Виявлення конфлікту інтересів досить для того, щоб визнати Мюллера порушником цього кодексу. Викриття в останні тижні тільки додали впевненості в цій справі", - заявив конгресмен-республіканець Трент Френкс.

Він нагадав, що Мюллер також розслідує обставини звільнення голови ФБР.

 "Якщо викладені нам факти є правдою, то посадова особа рангу Мюллера має піти у відставку",- сказав губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті.

Офіс Роберта Мюллера відмовився від коментарів Fox News.

Нагадаємо, що у США триває розслідування втручання РФ у минулорічні президентські вибори. 

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