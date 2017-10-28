ЄС вивчає можливість скасування переходу на літній час – ЗМІ

Єврокомісія вивчає вимоги щодо скасування переходу на літній час.
Про це повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на представницю Єврокомісії.
"Єврокомісія вже перевіряє, наскільки серйозною є потреба скасування літнього часу. В даний час питання вивчається з урахуванням усієї наявної інформації", - сказала вона.
Зазначається, що літній час отримав суперечливі оцінки ще в часи його запровадження вперше. Зазвичай люди нарікають на те, що навесні при переході на літній час у них забирають годину сну.
Як відомо, в ніч на неділю європейські країни, в тому числі Україна, переходять на стандартний час, який також називають зимовим.
Це передбачає переведення годинників на годину назад. Перехід має відбутися о четвертій ранку за київським часом.
Як повідомлялося, комітет парламенту Фінляндії пропонує відмовитися від переходу на літній час, як у країні, так і на всій території Європейського союзу.