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ЄС вивчає можливість скасування переходу на літній час – ЗМІ

Субота, 28 жовтня 2017, 17:07
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Єврокомісія вивчає вимоги щодо скасування переходу на літній час.

Про це повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на представницю Єврокомісії.

"Єврокомісія вже перевіряє, наскільки серйозною є потреба скасування літнього часу. В даний час питання вивчається з урахуванням усієї наявної інформації", - сказала вона.

Зазначається, що літній час отримав суперечливі оцінки ще в часи його запровадження вперше. Зазвичай люди нарікають на те, що навесні при переході на літній час у них забирають годину сну.

Як відомо, в ніч на неділю європейські країни, в тому числі Україна, переходять на стандартний час, який також називають зимовим.

Це передбачає переведення годинників на годину назад. Перехід має відбутися о четвертій ранку за київським часом.

Як повідомлялося, комітет парламенту Фінляндії пропонує відмовитися від переходу на літній час, як у країні, так і на всій території Європейського союзу.

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