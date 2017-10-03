Знайти
АКТУАЛЬНО

Європарламент ухвалив критичну резолюцію щодо переговорів про Brexit

Європарламент обговорить ситуацію в Каталонії у зв'язку з референдумом

Рішення німецького суду: кава та булочка ще не є сніданком

Лідер Каталонії: автономія не хоче травматичного розриву з Іспанією

Референдум в Каталонії: МВС Іспанії заявляє про 431 пораненого поліцейського

Голова СОТ: Трамп може підірвати світову систему торгівлі

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за стрілянину в Лас-Вегасі






Угорщина і Румунія разом вимагатимуть змінити український закон про освіту

Вівторок, 03 жовтня 2017, 13:01
Версія для друку Коментарі

Угорщина і Румунія об’єднають зусилля з метою домогтися змін в українському законі про освіту.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто на зустрічі з румунським колегою Теодором Мелешкану, повідомляє прес-служба угорського уряду.

"Це цілком природно, що Угорщина і Румунія діятимуть спільно, щоб досягти змін в українському законі про освіту", - сказав він.

Сіярто наголосив, що обидві країни неодноразово просили Україну не приймати новий закон про освіту, який, на їхню думку, серйозно порушує права румунської і угорської меншин.

"Важливо, щоб наші дві країни діяли спільно у питанні закону про освіту. Таким чином вони донесуть сигнал парламенту України з метою вплинути на виконання закону", - заявив Сіярто.

Нагадаємо, 25 вересня президент Порошенко підписав закон "Про освіту", яким в Україні запроваджується 12-річна середня освіта. Верховна рада ухвалила цей закон 5 вересня. Документ передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.

26 вересня уряд Угорщини заявив, що буде блокувати всі подальші рішення Європейського Союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною через закон "Про освіту".

Міністерство закордонних справ України направило закон "Про освіту" на експертизу у Венеціанську комісію.

Детальніше про конфлікт довкола освітнього закону читайте в статтях на "ЄвроПравді": "Угорський мовний шантаж: чи поховає Будапешт європейське майбутнє України" та "Мовний конфлікт з Європою: як діяти Києву, щоб зберегти норми освітнього закону".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua



ОСТАННІ НОВИНИ
15:00
В Мадриді відкидають ідею залучення посередника у каталонській кризі
14:59
У Британії обмежують продаж сірчаної кислоти через численні напади
14:38
У Барселоні проходить багатотисячна акція проти насильства поліції
14:19
85% болгар вважають, що Росія не є загрозою для Болгарії
14:14
Лідер найбільшої фракції Європарламенту закликав Мей звільнити Джонсона
13:49
Європарламент ухвалив критичну резолюцію щодо переговорів про Brexit
13:41
фото
У Німеччині дідусь місяць їхав на коні, щоб забрати онуків зі школи
13:39
У Греції знову страйкують журналісти
13:15
ІДІЛ взяла відповідальність за атаку смертників у Дамаску
13:09
Нобелівську премію з фізики отримали вчені з США за гравітаційні хвилі
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда

Анка Юрма: В Румунії ніхто не ризикне сказати антикорупційному прокурору "ти мене засмучуєш"

Анка Юрма: "Агентство у нас вже давно працює, і ніхто не дзвонитиме спецпрокурору, щоби сказати: "Ти маєш припинити цю справу". Ми отримуємо повідомлення від тих, хто причетний до корупції і хоче зізнатися в цьому, щоби зменшити свою відповідальність..."

Юрій Онищенко, Європейська правда, Рига

Партнерство на три роки: що ЄС готовий надати Україні, Молдові та Грузії

Джерела ЄП кажуть: саміт Східного партнерства може також закінчитися без підсумкової декларації. Кілька джерел підтвердили ЄвроПравді, що дві країни ЄС – Німеччина та Нідерланди – виступають проти визнання європейських прагнень України, Грузії та Молдови...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  