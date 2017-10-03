Угорщина і Румунія разом вимагатимуть змінити український закон про освіту

Вівторок, 03 жовтня 2017, 13:01

Угорщина і Румунія об’єднають зусилля з метою домогтися змін в українському законі про освіту.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто на зустрічі з румунським колегою Теодором Мелешкану, повідомляє прес-служба угорського уряду.

"Це цілком природно, що Угорщина і Румунія діятимуть спільно, щоб досягти змін в українському законі про освіту", - сказав він.

Сіярто наголосив, що обидві країни неодноразово просили Україну не приймати новий закон про освіту, який, на їхню думку, серйозно порушує права румунської і угорської меншин.

"Важливо, щоб наші дві країни діяли спільно у питанні закону про освіту. Таким чином вони донесуть сигнал парламенту України з метою вплинути на виконання закону", - заявив Сіярто.

Нагадаємо, 25 вересня президент Порошенко підписав закон "Про освіту", яким в Україні запроваджується 12-річна середня освіта. Верховна рада ухвалила цей закон 5 вересня. Документ передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.

26 вересня уряд Угорщини заявив, що буде блокувати всі подальші рішення Європейського Союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною через закон "Про освіту".

Міністерство закордонних справ України направило закон "Про освіту" на експертизу у Венеціанську комісію.

Детальніше про конфлікт довкола освітнього закону читайте в статтях на "ЄвроПравді": "Угорський мовний шантаж: чи поховає Будапешт європейське майбутнє України" та "Мовний конфлікт з Європою: як діяти Києву, щоб зберегти норми освітнього закону".