Вибори в Ісландії: у парламент проходить рекордна кількість партій

Понеділок, 30 жовтня 2017, 07:44

Загальні вибори в Ісландії створили новий складний політичний ландшафт у країні, оскільки у парламент увійдуть аж вісім політичних партій, більше ніж будь-коли раніше, що у свою чергу ускладнить формування коаліції.

Про це повідомляє Iceland Monitor.

Три партії, які до того складали правоцентристський коаліційний уряд, втратили 12 із 32 місць в однопалатному парламенті Ісландії, який включає 63 депутатських місця.

Однак опозиційні партії, разом взяті, виграють лише одне з місць, втрачених партіями колишньої урядової коаліції.

Натомість, дві нові партії на політичній сцені країни отримали аж 11 місць.

Згідно із результатами виборів, новий парламент складатиметься з восьми політичних партій, що більше, ніж будь-коли раніше.

Враховуючи те, що попередні коаліційні переговори завершились майже через три місяці, формування нового коаліційного уряду після таких результатів, як очікується, буде ще складнішим.

Трипартійний коаліційний уряд можливий лише за умови включення як Партії незалежності, так і Ліво-зеленого руху. Тоді як для будь-якої іншої коаліції потрібні чотири або більше партій.

Хоча правоцентристська Партія незалежності, яку очолює прем'єр-міністр Б’ярні Бенедіктссон, зберігає позицію найбільшої політичної парти Ісландії, однак партія втратила п'ять зі своїх 21 місця у парламенті.

Видання зазначає, що попри це, Бенедікссон має причини для святкування, оскільки багато соціологічних опитувань, опублікованих минулого тижня, показували набагато меншу підтримку його партії.

Отже, Партія незалежності, яку очолює прем'єр Бенедіктссон, отримує 16 місць у парламенті.

На друге місце вийшов Ліво-зелений рух із 16,9% голосів (11 місць).

Третє місце здобуває Соціал-демократичний альянс - 12,1% голосів (7 місць).

Прогресивна партія Ісландії отримує 8 місць у парламенті.

Центральна партія, нова політична партія, заснована колишнім прем'єр-міністром за кілька тижнів до виборів, отримує 7 місць.

Далі йдуть: Піратська партія (6 місць), Народна партія (4 місця) та партія Відродження (4 місця).

Партія "Світле майбутнє", яка вийшла з урядової коаліції та після чого були оголошені позачергові парламентські вибори, втрачає всі парламентські місця та отримує лише 1,2% голосів.

Нагадаємо, позачергові парламентські вибори були призначені після того, як партія "Світле майбутнє" заявила про вихід з урядової коаліції через скандал, до якого причетний батько прем'єр-міністра країни.

Партія "Світле майбутнє" звинуватила прем'єра у "порушенні довіри" після того, як він не повідомив решті уряду про те, що його батько написав листа, в якому поручився за чоловіка, засудженого раніше за педофілію, щоб той зміг подати заявку на видалення записів про судимість.

Прем’єр Б’ярні Бенедіктссон вирішив скликати позачергові вибори.

Попередні вибори в Ісландії були проведені достроково рік тому через те, що попередній прем'єр Ісландії Сігмундур Гуннлаугссон у квітні 2016 року подав у відставку після скандалу з панамськими офшорами.