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Перші ракетні комплекси США "Patriot" з’являться у Польщі в 2019 році - міністр

Вівторок, 31 жовтня 2017, 08:29
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Перші американські ракетні комплекси "Patriot" повинні з’явитися у Польщі протягом двох найближчих років.

Про це заявив міністр оборони Польщі Антоні Мацаревич, повідомляє Польське Радіо.

Міністр повідомив, що це реальний термін, який випливає з останніх переговорів поміж Польщею та фірмою "Raytheon" про постачання цього устаткування.

Повідомляється, що постачання перших комплексів "Patriot" є результатом прискорення переговорів з американською адміністрацією і підтримки цих переговорів самим президентом США Дональдом Трампом.

Згідно із підписаним у липні меморандумом, постачання ракетних комплексів "Patriot" буде розділено на два етапи.

У першій фазі Польща отримає чотири вогневі одиниці, тобто дві батареї з 12 ракетами у найновішій доступній на ринку версії.

Натомість у другій фазі Польща мала би отримати комплекси, озброєні дешевшими ракетами SkyCeptor, розробленими Сполученими Штатами та Ізраїлем, а також із радаром із діапазоном дії 360о.

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