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Лідер Каталонії не проситиме притулку в Бельгії, але до Іспанії не повернеться

Вівторок, 31 жовтня 2017, 14:28
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Відсторонений Мадридом лідер Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що не проситиме політичного притулку в Бельгії, однак в Іспанію не повернеться.

Про це він заявив на прес-конференції у Брюсселі, повідомляє El Pais.

"Я тут не для того, щоб просити політичного притулку", - заявив Пучдемон, поклавши край спекуляціям останніх днів на цю тему.

"Це не питання політики, я тут для того, щоб діяти вільно і бути в безпеці", - пояснив він мету свого візиту до Брюсселя.

Водночас він заявив, що до Іспанії поки не повернеться.

"Мені потрібні гарантії, яких зараз не існує", - сказав Пучдемон, відповідаючи на питання про наміри повернутися в Каталонію.

За його словами, те, наскільки довго він лишатиметься в Брюсселі, залежить від гарантій чесного судового процесу. Тільки-но вони будуть забезпечені, "ми негайно повернемось".

Однак, за його словами, позови Генпрокуратури Іспанії, подані вчора, це не бажання встановити справедливість, а бажання помсти.

Нагадаємо, напередодні низка ЗМІ повідомили, що Карлес Пучдемон збирається просити політичного притулку в Бельгії на тлі заяв бельгійських політиків про можливість такого варіанта.

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