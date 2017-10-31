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У теракті в Кабулі загинули 7 осіб, два десятки отримали поранення

Вівторок, 31 жовтня 2017, 17:08
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Представники органів охорони здоров'я підтвердили загибель семи людей внаслідок вибуху у дипломатичному кварталі Кабула, де розташовані іноземні посольства та будівлі уряду Афганістану.

Про це повідомляє Tolo News.

Раніше журналісти на місці події повідомляли про різну кількість жертв – від трьох до тринадцяти. За офіційними даними чиновників, поранення отримала 21 особа. Серед семи загиблих – одна жінка.

Вибух пролунав близько четвертої години дня за місцевим часом – у той час багато урядових чиновників залишали свої офіси. За повідомленням Міністерства оборони Афганістану, вибух стався неподалік будівлі міністерства. Підірвався терорист-смертник.

Сили безпеки Афганістану негайно оточили район інциденту, на місце прибули машини швидкої допомоги.

Відповідальність за вибух взяло терористичне угруповання "Ісламська держава". 

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