Пучдемон звинуватив короля Іспанії в ігноруванні думки мільйонів каталонців

Четвер, 05 жовтня 2017, 08:39

Голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що король Іспанії Феліпе VI встав на сторону Мадрида щодо референдуму про незалежність, проігнорувавши думку мільйонів каталонців.

Про це повідомляє BBC.

Пучдемон у телевізійній заяві пізно в середу звинуватив іспанського короля в тому, що той підтримав позицію Мадрида щодо незаконності референдуму.

"Даний момент вимагає посередництва", - сказав він.

Однак, за словами Пучдемона, король відхилив роль модератора, надану йому іспанською Конституцією.

Як відомо, король Іспанії Феліпе VI звинуватив владу Каталонії у спробі підірвати суверенітет Іспанії і розділити каталонське суспільство.

За його словами, влада Каталонії порушила демократичні принципи верховенства права і гармонію каталонського суспільства.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії.

За інформацією каталонської влади, близько 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії.

Парламент Каталонії збереться на пленарне засідання 9 жовтня, щоб обговорити результати референдуму і вирішити, чи буде оголошена незалежність від Іспанії.

У Єврокомісії заявили, що, відповідно до Конституції Іспанії, проведений референдум у Каталонії - незаконний. І нагадали, що Каталонія опиниться за межами ЄС, якщо вийде зі складу Іспанії.

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