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ЄС спростовує пропаганду РФ про "геноцид росіян" та "нацистський режим" в Україні

Четвер, 05 жовтня 2017, 12:11
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У Європейському Союзі спростовують чергову дезінформацію Росії щодо України, зокрема, про "геноцид росіян" та "допомогу Німеччини у встановленні нацистського режиму в Україні".

Про це йдеться у щотижневому огляді DisinfoReview, підготовленому офісом верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні, в якому спростовуються міфи російської пропаганди.

Повідомляється, що експерти DisinfoReview виявили, що на російському державному телебаченні звинуватили Україну в "плануванні геноциду російського населення". Йдеться про новий освітній закон, який пропаганда Кремля прирівняла до "геноциду росіян".

Окрім того, в одній із передач з'явилася дезінформація про те, що німецькі лідери та політичні структури підтримали "американський проект в Україні щодо встановлення там фашистського режиму - режиму Бандери".

DisinfoReview також звертає на увагу на відверту брехню російського телеканалу "Звєзда", на якому заявили, що сирійські військові виявили "український табір ІДІЛ в Сирії", а на іншому телевізійному шоу в РФ стверджували, що "Україна забезпечувала батальйони ІДІЛ курортами в Криму" до періоду незаконної анексії півострова.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині, попри завершення передвиборчої агітації та виборів, все ще триває дезінформаційна кампанія.

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