Нідерланди серед країн ЄС купують найбільше української агропродукції

П'ятниця, 06 жовтня 2017, 11:43

Нідерланди серед країн ЄС увійшли в ТОП-5 ключових покупців української агропродукції за перші 8 місяців 2017 року.

Про це повідомила заступниця міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева.

За її словами, у Нідерланди було експортовано товарів на $762,8 млн.

Також у ТОП-5 ключових покупців української агропродукції за цей період увійшли Індія, куди було експортовано товарів на суму $1,3 млрд, Єгипет – $986,1 млн, Іспанія – $ 731,6 млн, Китай – $ 631,8 млн.

Трофімцева зазначила, що експорт української аграрної та харчової продукції за 8 місяців поточного року до Європейського Союзу збільшився на 37,3%.

"Країни ЄС займають друге місце в регіональній структурі нашого аграрного експорту. При цьому, наш експорт до європейського ринку збільшився на 37,3%, або на $988 млн за звітний період, та становив $3,6 млрд", - зауважила Трофімцева.

Вона додала, що в загальній структурі зовнішньоторговельного обігу сільськогосподарської продукції частка Європейського Союзу складає 35,2%.

Нагадаємо, 1 вересня в повному обсязі набрала чинності Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Зазначимо, що процес ратифікації Угоди про асоціацію затягнувся аж на три роки, зокрема, через спробу заблокувати цей процес у Нідерландах за допомогою референдуму, та був завершений лише влітку 2017 року.