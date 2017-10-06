На референдумі в Каталонії порахували всі голоси: 90,18% за незалежність

На референдумі в Каталонії понад 90% її жителів виступили за незалежність автономії від Іспанії.
Такими є дані остаточного підрахунку голосів, оприлюднені на сайті регіонального уряду Каталонії.
За незалежність проголосували 2 044 038 мешканців регіону, або 90,18%.
За те, щоб Каталонія лишалася у складі Іспанії проголосували 177 547 громадян, або 7,83%.
Явка склала 43% виборців.
Найнижчою підтримка незалежності виявилася в Барселоні – 87,8%.
Як повідомлялося, парламент Каталонії всупереч рішенню Конституційного суду Іспанії проведе в понеділок дебати, які можуть призвести до проголошення декларації про незалежність.
Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії.
У Єврокомісії заявили, що, відповідно до Конституції Іспанії, проведений референдум у Каталонії - незаконний. І нагадали, що Каталонія опиниться за межами ЄС, якщо вийде зі складу Іспанії.
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