На референдумі в Каталонії порахували всі голоси: 90,18% за незалежність

П'ятниця, 06 жовтня 2017, 18:58

На референдумі в Каталонії понад 90% її жителів виступили за незалежність автономії від Іспанії.

Такими є дані остаточного підрахунку голосів, оприлюднені на сайті регіонального уряду Каталонії.

За незалежність проголосували 2 044 038 мешканців регіону, або 90,18%.

За те, щоб Каталонія лишалася у складі Іспанії проголосували 177 547 громадян, або 7,83%.

Явка склала 43% виборців.

Найнижчою підтримка незалежності виявилася в Барселоні – 87,8%.

Як повідомлялося, парламент Каталонії всупереч рішенню Конституційного суду Іспанії проведе в понеділок дебати, які можуть призвести до проголошення декларації про незалежність.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії.

У Єврокомісії заявили, що, відповідно до Конституції Іспанії, проведений референдум у Каталонії - незаконний. І нагадали, що Каталонія опиниться за межами ЄС, якщо вийде зі складу Іспанії.

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