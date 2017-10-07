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ЄС розпочинає переговори про Brexit із британською опозицією

Субота, 07 жовтня 2017, 12:37
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Європейська комісія дала старт переговорам про умови виходу Британії зі складу ЄС із Лейбористською партією Джеремі Корбіна.

Як повідомляє The Sun, на перший переговорах лейбористів представляв сам Корбін та його "Brexit-заступник" Кейр Стармер, а ЄС – головний переговірник по Brexit Мішель Барнье та його заступник Франс Тіммерман.

Такі переговори викликані побоюванням Брюсселю, що уряд Терези Мей незабаром може піти у відставку. У Єврокомісії вважають, що жорстка позиція Мей щодо Brexit додатково збільшує ризики її відставки.

Відповідно у Єврокомісії хочуть отримати від британської опозиції гарантії, що у випадку їх приходу до влади, Британія буде дотримуватися вже досягнутих домовленостей.

Як зазначається, відповідні консультації будуть продовжені наступного тижня. 

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