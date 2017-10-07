Поліція Данії знайшла голову вбитої журналістки Кім Валль

Субота, 07 жовтня 2017, 13:19

Датська поліція оголосила про знаходження втрачених частей тіла вбитої шведської журналістки Кім Валль.

Як пише Jyllands Posten, у поліції заявили, що знайшли голову і ноги Валль.

Крім того, виявлено мішок з її особистими речами і ніж, яким, імовірно, вбивця розчленував дівчину. У поліції стверджують, що тепер зможуть намір встановити точну причину смерті журналістки.

Нагадаємо, найбільший приватний підводний човен "Наутілус" з невідомих причин затонув 11 серпня поблизу Копенгагена. Власника Петера Мадсена врятували з човна, а шведська журналістка, яка перебувала з ним на борту, зникла за загадкових обставин.

Мадсена підозрювали у ненавмисному вбивстві жінки, і зараз він знаходиться під вартою. Усі звинувачення він відкидав і стверджував, що висадив журналістку за день до затоплення човна на березі острова Рефсгалеєн - колишньої промзони у гавані Копенгагена.

Однак пізніше він заявив, що Кім Валль померла на борту внаслідок нещасного випадку і він поховав її в морі.

23 серпня тіло жінки без кінцівок і голови, знайдене поблизу Копенгагена, ідентифікували як зниклу шведську журналістку Кім Валль.

Нещодавно капітан затонулого біля Копенгагена приватного підводного човна "Наутілус" Петер Мадсен заявив, що шведська журналістка Кім Валль загинула в результаті нещасного випадку - внаслідок удару важкої кришки люка на борту підводного човна.