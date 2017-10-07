Знайти
АКТУАЛЬНО

По всій Іспанії відбуваються мітинги на підтримку єдності країни

Меркель оголосила про початок коаліційних переговорів

Страйк у Франції призведе до скорочення авіарейсів на 30%

У Німеччині пропонують створити фонд для реструктуризації держборгів єврозони

Легкова машина здійснила наїзд на юрбу у центрі Лондона

Підтримка прихильників незалежності Шотландії падає – опитування

Поліція Данії знайшла голову вбитої журналістки Кім Валль






Поліція Данії знайшла голову вбитої журналістки Кім Валль

Субота, 07 жовтня 2017, 13:19
Версія для друку Коментарі

Датська поліція оголосила про знаходження втрачених частей тіла вбитої шведської журналістки Кім Валль.

Як пише Jyllands Posten, у поліції заявили, що знайшли голову і ноги Валль.

Крім того, виявлено мішок з її особистими речами і ніж, яким, імовірно, вбивця розчленував дівчину. У поліції стверджують, що тепер зможуть намір встановити точну причину смерті журналістки.

Нагадаємо,  найбільший приватний підводний човен "Наутілус" з невідомих причин затонув 11 серпня поблизу Копенгагена. Власника Петера Мадсена врятували з човна, а шведська журналістка, яка перебувала з ним на борту, зникла за загадкових обставин.

Мадсена підозрювали у ненавмисному вбивстві жінки, і зараз він знаходиться під вартою. Усі звинувачення він відкидав і стверджував, що висадив журналістку за день до затоплення човна на березі острова Рефсгалеєн - колишньої промзони у гавані Копенгагена.

Однак пізніше він заявив, що Кім Валль померла на борту внаслідок нещасного випадку і він поховав її в морі.

23 серпня тіло жінки без кінцівок і голови, знайдене поблизу Копенгагена, ідентифікували як зниклу шведську журналістку Кім Валль.

Нещодавно капітан затонулого біля Копенгагена приватного підводного човна "Наутілус" Петер Мадсен заявив, що шведська журналістка Кім Валль загинула в результаті нещасного випадку - внаслідок удару важкої кришки люка на борту підводного човна.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
17:55
Легкова машина здійснила наїзд на юрбу у центрі Лондона
17:39
Представник іспанського уряду у Каталонії вибачився за дії поліції
17:12
По всій Іспанії відбуваються мітинги на підтримку єдності країни
16:35
Меркель оголосила про початок коаліційних переговорів
15:45
Підтримка прихильників незалежності Шотландії падає – опитування
15:01
В США проведуть нове слухання по справі "Касперського"
14:53
Страйк у Франції призведе до скорочення авіарейсів на 30%
14:39
У РФ пропонують збільшити військовий бюджет на 180 млрд рублів
14:35
Іспанський уряд не бачить сенсу у міжнародному посередництві з Барселоною
14:15
Голова турецького МЗС пропонує Німеччині нормалізувати відносини
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда, Страсбург

Антикорупційний суд та неординарні рішення: що доручила Україні Венеціанська комісія

Рішення "Венеціанки" не є юридично зобов’язуючими, але її висновки автоматично стають офіційною позицією ЄС. Саме тому цього тижня Порошенко радикально змінив риторику щодо антикорупційного суду – в АП з’ясували, що ВК підготувала рішення не на його користь.

Іванна Костіна, Європейська правда

Facebook покарають за ненависть: як Німеччина обмежує свободу слова у соцмережах

Чи працюватиме нова схема? Відповіді на це запитання немає. Але вже чути побоювання, що коментатори навчаться маскувати мову ненависті або ж перейдуть у соцмережі, які не надто переймаються німецькими законами. Наприклад, у російські...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  