Земан домагатиметься розширення президентських повноважень

Субота, 07 жовтня 2017, 13:40

Президент Чехії мує отримати більше повноважень, оскільки він обирається на загальнонаціональних виборах.

Таку заяву зробив президент Чехії Мілош Земан, повідомляє Prague Daily Monitor.

Земон вважає, що до президентських повноважень мають відноситися право подавати законопроекти до парламенту, жорсткіше вето, яке буде ще важче подолати депутатам, та збільшення урядових рішень, набрання чинності яких неможливе без президентського підпису.

Також, на думку Земана, президент повинен мати право голоса при виборі міністрів, право звільнити їх або відмовити у їх призначенні, сказав вн.

Нагадаємо, Земман є першим главою чеської держави, який був обраний на прямих виборах. Наступні президентські вибори мають відбутися на початку 2018 року.

Земан вважає, що питання розширення президентських повноважень буде обов’язково піднято у випадку його переобрання.

Напередодні Земан спростував інформації чеських ЗМІ про те, що він суттєво обмежив вживання алкоголю через рекомендації лікарів. "Це неправда, що я перестав пити алкогольні напої, питиму їх надалі із незмінним смаком", - зазначив він.