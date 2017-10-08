Туреччина оголосила початок операції в сирійській провінції Ідліб

Неділя, 08 жовтня 2017, 11:06

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про початок військової операції в сирійській провінції Ідліб, яка контролюється джихадистами.

Про це повідомляє Hurriyet.

"На даний момент в Ідлібі проводиться серйозна операція, і вона буде продовжена", - сказав Ердоган, додавши, що операція спрямована на забезпечення безпеки у провінції.

Чутки про початок турецької операції ходили вже кілька тижнів. Анкара разом з Росією готується до створення так званої зони де-ескалації в Ідлібі відповідно до рішення мирних переговорів в Астані, спрямованих на припинення громадянської війни в Сирії.

Після промови Ердогана запитали, чи турецькі солдати входили в Ідліб для операції, на що він відповів, що в даний час операцію проводить "Вільна сирійська армія" (FSA).

"В даний час FSA проводить операцію, а наших солдатів там немає", - сказав Ердоган, додавши, що назва операції буде оголошена пізніше.

Говорячи про те, що турецькі збройні сили підтримують операцію з-за кордону Туреччини, Ердоган також зазначив, що Росія забезпечує повітряну підтримку.

Ідліб значною мірою контролюється угрупованням "Хаят Тахрір аль-Шам" (HTS), раніше тісно пов'язаною з "Аль-Каїдою". Раніше ця група називалася "Фронт-ан-Нусра".

HTS не є учасником угоди, укладеної між Росією, Туреччиною та Іраном для створення безпечної зони у провінції, однієї з чотирьох таких "зон деескалації" по всій країні.

Ердоган зазначив, що операція в Ідлібі є продовженням операції "Щит Євфрату" на півночі Сирії, яка розпочалася 24 серпня 2016 року з метою очищення кордону Туреччини від бойовиків ІДІЛ.

"Нам треба допомогти нашим братам, які прибули в Ідліб після втечі з Алеппо. Ми не відпустимо їх. Необхідні кроки були зроблені, і вони тривають. Ми ніколи не дозволимо створити терористичний коридор уздовж нашого кордону з Сирією ", - сказав він.