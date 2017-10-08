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У Барселоні тисячі людей протестують проти незалежності Каталонії

Неділя, 08 жовтня 2017, 14:36
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Тисячі людей зібралися в неділю в центрі Барселони, щоб протестувати проти наполягання каталонського уряду на відділенні від решти Іспанії.

Про це повідомляє El Mundo.

Люди зібралися на центральні площі міста, тримаючи іспанські та каталонські прапори. Демонстранти скандують "Каталонія - Іспанія" і закликають ув’язнити президента Каталонії Карлеса Пучдемона.

Протести проходять через тиждень після того, як у Каталонії відбувся референдум щодо відділення, який офіційний Мадрид вважає незаконним.

 

У понеділок має відбутися засідання каталонського парламенту, на якому мають розглянути результати референдуму, на якому, за даними влади автономії, близько 90% виборців проголосували за незалежність.

Конституційний суд Іспанії заборонив проведення сесії, однак депутати все одно мають наміри провести засідання.

Нагадаємо, у Єврокомісії заявили, що, відповідно до Конституції Іспанії, проведений референдум у Каталонії - незаконний. І нагадали, що Каталонія опиниться за межами ЄС, якщо вийде зі складу Іспанії.

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