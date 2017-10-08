Основні партії Італії узгодили виборчий закон, що ізолює популістів із "5 зірок"

Неділя, 08 жовтня 2017, 17:31

Традиційні політичні партії Італії взяли на себе зобов'язання підтримати новий виборчий закон, який може призвести до ізоляції популістичної партії "5 зірок".

Про це повідомляє Reuters.

Нижня палата парламенту Італії у вівторок має почати розгляд закону, що підтримується головними правлячими та лівими партіями країни. На відміну від існуючої системи, він дозволяє створити широкі коаліції до голосування.

Цей фактор може зашкодити партії "5 зірок", яка відмовляється вступати в альянси.

"Єдина мета (закону) полягає в тому, щоб дозволити іншим нападати на нас. Для традиційних партій важливо зупинити нас", - заявив депутат від "5 зірок" Даніло Тонінеллі.

Парламентській вибори в Італії мають відбутися протягом першої половини 2018 року, з березня по травень.

Опитування показують, що правляча Демократична партія колишнього прем’єра Маттео Ренці, яка запропонувала новий закон, має практично однаковий рівень підтримки виборців з "5 зірок".

Але якщо демократи будуть в союзі з меншими центристськими та лівими партіями, разом вони, ймовірно, переможе конкурентів.

Новий закон може бути ще більш вигідним для центральної партії "Вперед, Італія!"Силвіо Берлусконі та крайньо правої "Ліги Півночі", яка також підтримала законопроект.

Законопроект може бути ухвалений на цьому тижні у нижній палаті, після чого він буде затверджений в Сенаті.

Нагадаємо, новим лідером італійського популістського руху "П’ять зірок" (M5S) став 31-річний Луїджі Ді Майо, він же буде кандидатом на посаду прем'єр-міністра від партії.