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На виборах президента ПАРЄ лідирує кіпріотка, буде другий тур

Понеділок, 09 жовтня 2017, 16:23
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Перший тур виборів президента ПАРЄ не виявив переможця.

Про це повідомив на засіданні головуючий Роджер Гейл, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Бюлетені для голосування взяли 212 депутатів, 126 з них підтримали голову делегації Кіпру Стеллу Кіріакідіс. 84 депутатів проголосували за литовського депутата Емануеліса Зінгериса,  2 бюлетені визнані недійсними.

За правилами асамблеї, для оголошення переможця в першому турі він має набрати щонайменше 152 голоси. Призначений другий тур. В разі, якщо він також не виявить переможця, буде оголошений третій тур з обранням переможця простою більшістю голосів.

Таким чином, парламентарка з Кіпру має високі шанси бути обраною на посаду президента асамблеї.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Наступники Аграмунта: хто замінить одіозного президента ПАРЄ".

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