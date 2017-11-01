Частина каталонського "уряду у вигнанні" повернулася з Брюсселя до Каталонії

Середа, 01 листопада 2017, 08:45

Частина каталонського "уряду у вигнанні" залишила Брюссель та повернулася до Каталонії.

Про це повідомляє Naciodigital.cat.

За даними джерел, на рейсі 2120, що вилетів із Бельгії до Барселони, були помічені екс-міністри каталонського уряду.

Так, до Каталонії повернулися колишній міністр культури Луї Пуг (Lluís Puig i Gordi), екс-міністр праці та соціальної політики Долорс Басса (Dolors Bassa Coll) та екс-міністр внутрішніх справ Хоакім Форн (Joaquim Forn Chiariello).

Повідомляється, що на даний момент лідер Каталонії Карлес Пучдемон перебуває у Брюсселі.

За даними видання, Пучдемон, виходячи після зустрічі з готелю Chambord, запевнив, що не отримав наразі жодних повісток з Національного суду.

Як повідомлялося, відсторонений Мадридом лідер Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що не проситиме політичного притулку в Бельгії, однак в Іспанію не повернеться.

Нагадаємо, напередодні Верховний суд Іспанії викликав для допиту в.о. спікера парламенту Каталонії Карме Форкадель у справі про заколот, повстання проти уряду і розкрадання коштів.