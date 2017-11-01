Експорт аграрних та харчових товарів з України до ЄС зріс вже на 39,8%

Середа, 01 листопада 2017, 11:45

Експорт українських аграрних та харчових товарів до країн ЄС збільшився на 39,8% та становив $4,177 млрд за результатами січня-вересня 2017 року.

Про це заявила заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

При цьому імпорт із європейських країн зріс на 11,7% та становив $1,581 млрд.

"Взагалі, збільшення нашого експорту до ринків країн ЄС відбулось в основному за рахунок зростання обсягів постачання таких продуктів як: кукурудза – на 57,4%, насіння свиріпи або ріпаку – на 72,9%, соняшникова олія – на 23%. Окрім того, значно зросло постачання м’яса та харчових субпродуктів птиці, меду, кондитерських виробів, маргаринової продукції та таких цікавих нішевих продуктів як сорго чи насіння льону", - зазначила Трофімцева.

Вона відмітила, що ключовими імпортерами української сільськогосподарської та харчової продукції серед країн ЄС є Нідерланди з часткою 17,6%, Іспанія – 15,5%, Польща – 12,9%, Італія – 11,9% та Німеччина – 9,9%.

Заступник міністра нагадала, що станом на сьогодні вже повністю використані тарифні квоти на цілу низку українських аграрних товарів: цукор, мед, ячмінь, ячмінна крупа та борошно, оброблені томати, виноградний та яблучний сік, кукурудза, пшениця.

"Серед додаткових торговельних преференцій, які вступили в дію з 1 жовтня 2017 року, українські експортери вже повністю використали квоти на мед обсягом 2 500 тонн. На 36,5% використані квоти на оброблені томати, а на 5,9% – квота на ячмінну крупу та борошно. У повному обсязі наразі залишаються не вичерпаними додаткові торговельні преференції на виноградний сік – 500 тонн та овес – 4000 тонн", - резюмувала Трофімцева.

Раніше повідомлялося, що Україна вже увійшла до топ-10 експортерів харчової продукції до ЄС, що робить її одним з гарантів харчової безпеки Євросоюзу.