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Держдеп США про енергетичні санкції: закликаємо РФ виконати "Мінськ" та віддати Крим

Середа, 01 листопада 2017, 13:55
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У Держдепартаменті США заявили, що російський уряд платитиме ціну у зв'язку з оновленими санкціями, поки не залишить територію українського Криму та не виконає Мінські угоди.

Про це йдеться у поясненні Держдепартаменту США до нових енергетичних санкцій.

У Держдепі США зазначили, що санкції накладені відповідно до законодавства, яке відображає консенсус Конгресу США щодо стримування агресивної поведінки російського уряду.

"Ми продовжуємо закликати Росію виконати свої зобов'язання згідно з Мінськими угодами, залишити Кримський півострів та припинити незаконне кібервтручання", - йдеться у заяві.

"Ми будемо працювати з нашими союзниками та партнерами для реалізації цих санкцій, щоб змусити платити російський уряд, та намагаючись уникнути непередбачених негативних наслідків для інших", - заявили в Держдепартаменті США.

Як відомо, 31 жовтня Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заборонило американським громадянам і юридичним особам без відповідного дозволу вести справи з російськими компаніями у низці енергетичних проектів з кінця січня 2018 року.

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