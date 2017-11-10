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Іспанський суд арештував екс-спікера парламенту Каталонії з правом застави

П'ятниця, 10 листопада 2017, 07:46
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Верховний суд Іспанії арештував колишнього спікера парламенту Каталонії Карме Форкадель з правом на внесення застави у розмірі 150 тисяч євро.

Про це повідомляє El Pais.

Рішення було винесене о 22.00 за місцевим часом після того як Форкадель та ще п’ятьох колишніх членів парламенту Каталонії протягом дня допитували у справі про заколот.

Суд також прийняв рішення арештувати чотирьох колишніх  членів президії парламенту Каталонії з правом на внесення застави у розмірі 25 тисяч євро. Ще одного депутата, який голосував проти проголошення незалежності, відпустили на свободу.

Прокуратура вимагала арешту без права застави для Форкадель і ще трьох парламентарів.

Нагадаємо, Конституційний суд Іспанії скасував односторонню декларацію незалежності Каталонії, затверджену парламентом автономії 27 жовтня.

Під арештом також перебувають сім членів відстороненого уряду Каталонії.

Відсторонений глава уряду Каталонії та четверо його соратників перебувають у Брюсселі. Іспанія видала європейський ордер на їхній арешт.

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