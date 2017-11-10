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Ультраправі збираються на марш у Варшаві під гаслом: "Ми хочемо Бога"

П'ятниця, 10 листопада 2017, 14:34
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Фашисти та інші ультраправі екстремісти збираються у Варшаві для участі у суботньому марші, який став одним з найбільших зібрань подібного роду в Європі.

Про це повідомляє The Associated Press.

До маршу, який заплановано провести 11 листопада, в День незалежності країни, долучилися десятки тисяч учасників за останні роки.

Екстремісти зі Швеції, Угорщини, Словаччини та інших країн тепер приєднуються до польських націоналістів у публічному висвітленні ксенофобських та расистських поглядів. У 2009 році, коли було започатковано проведення такого маршу, масштаби події були набагато менші.

Гасло для цьогорічного заходу - "Ми хочемо Бога", слова зі старої релігійної польської пісні, яку президент США Дональд Трамп цитував у липні під час відвідування Варшави.

Трамп похвалив Польщу за те, що він назвав "захистом країною західної цивілізації".

Соціолог Рафал Панковський, голова антиекстремістської асоціації Never Again, каже, що, попри посилання на Бога, марш не варто розглядатися як такий, що натхненний релігійними переконаннями.

"Ми знаємо, що Дональд Трамп не є сильно релігійним, і думаю, що більшість організаторів також не дуже релігійні", - сказав він. "Але вони використовують християнство як своєрідний маркер ідентифікації, який, в основному, полягає в тому, щоб бути антиісламським".

Він додав, що Варшавський марш став настільки великими, що може бути найбільшими в світі зібранням ультраправих екстремістів.

До організаторів входять Національно-радикальний табір, Національний рух та Всепольська молодь - радикальні групи, які простежують своє коріння до антисемітських груп, які діяли до Другої світової війни.

Повідомляється, що сьогодні на конференції у Варшаві навіть планував виступити американець Річард Спенсер, відомий прихильник ідеології переваги білих над небілими, однак польський уряд сказав, що його не раді бачити у країні.

Нагадаємо, минулого року у Польщі на марші націоналістів з нагоди 98-ї річниці незалежності країни невідомі спалили український прапор.

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