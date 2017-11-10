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В ЄС вимагають посилити протидію російській пропаганді

П'ятниця, 10 листопада 2017, 14:49
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Міністри закордонних справ восьми країн Євросоюзу закликали посилити протидію пропаганді та дезінформації, які поширює Росія.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Гдави МЗС Великої Британії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Хорватії, Чехії та Швеції направили листа із відповідним закликом до верховного представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні.

Міністри наголошують, що ЄС повинен терміново посилити свої можливості для протидії пропаганді, а також налагодити ефективнішу комунікацію щодо глобальних, регіональних та європейських питань.

У листі відзначається, що "зовнішні актори" намагаються послабити єдність Європейського Союзу та посіяти недовіру і невдоволення демократичним суспільним ладом.

Лист буде підставою для дискусії, яку проведуть на засіданні глав МЗС країн ЄС у Брюсселі 13 листопада.  За підсумками дискусії можуть ухвалити рішення доручити Могеріні посилити заходи ЄС для протидії пропаганді.

У Євросоюзі працюють дві експертні групи, які відстежують і спростовують російську медіапропаганду. Однак ці групи налічують небагато співробітників і мають обмежені технічні можливості.

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